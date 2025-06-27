فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"
05:56 م الجمعة 27 يونيو 2025
القاهرة - مصراوي:
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية يروجان المواد المخدرة بمنطقة دار السلام.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان - مقيمان بالقاهرة) وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام ومبلغ مالى متحصلات نشاطهما الإجرامي.
بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم.
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