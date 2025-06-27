فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية يروجان المواد المخدرة بمنطقة دار السلام.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان - مقيمان بالقاهرة) وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام ومبلغ مالى متحصلات نشاطهما الإجرامي.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم.