كتب - محمد شعبان:

على ارتفاعٍ لا يعلو كثيرًا عن الأرض، لكن يعلو عن الرحمة، تحول الطريق الدائري أعلى سلم منشية البكاري إلى مسرحٍ مأساوي بعدما شهد لحظات من الرعب والدماء والخذلان الأبوي.

قبل غروب شمس يوم الجمعة، ورد بلاغ صادم إلى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن إطلاق نار أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية.

التحريات الأولية حملت الطامة الكبرى، لحظات عائلية عابرة فوق الطريق السريع انقلبت إلى فاجعة دامية.

أب مصري فتح النار على زوجته السودانية وبصحبتها طفلان رضيع لم يكمل عامه الأول، وطفلة لم تتجاوز الثالثة من عمرها.

الرجل وهو زوج السيدة وأب الطفلين، أخرج سلاحه الناري، وصوّب طلقاته نحو أسرته. رصاصة واحدة استقرت في رأس الطفلة ذات الثلاثة أعوام، لتفارق الحياة في لحظتها.

أما الأم، وتبلغ من العمر 25 عامًا، فنجت من الموت بأعجوبة، هي ورضيعها، دون أن يتعرضا لأي إصابة، لكن الكارثة النفسية كانت أعمق من أي جرح.

النيابة العامة والأجهزة الأمنية انتقلت فورًا إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيقات، والوقوف على دوافع هذه الجريمة التي هزّت القلوب قبل أن تهز الطريق في انتظار ما ستفر عنه جلسة استجواب المتهم حول سبب جريمته.

الأجهزة المعنية باشرت أعمال المعاينة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة لكن المؤكد أن طفلة صغيرة دفعت الثمن وحدها، بثمن لم تُشارك في التفاوض عليه يومًا، حياتها.