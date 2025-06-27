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طالبة تختلق واقعة قطع طريق لتحقيق مشاهدات وهمية بالجيزة

12:04 م الجمعة 27 يونيو 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى الفتيات قيام شخصين بقطع الطريق أمامها أثناء قيادتها سيارتها بأحد شوارع دائرة قسم شرطة العمرانية في الجيزة، من خلال وضع أحجار وجذوع أشجار، مؤكدة أنها تمكنت من الهرب.

وبفحص الواقعة، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن ما ورد في المقطع، كما أسفرت التحريات عن عدم صحة الادعاء.

وبمراجعة كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان، أكّدوا عدم وقوع أي واقعة مشابهة. وتم تحديد هوية ناشرة الفيديو، وهي طالبة تقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبمواجهتها، أقرت باختلاقها للواقعة ونشرها للمقطع بقصد جذب نسب مشاهدة عالية على صفحتها لتحقيق أرباح مالية.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الأجهزة الأمنية قطع طريق
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