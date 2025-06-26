إعلان

ضبط صاحب شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم السفر للخارج

01:38 م الخميس 26 يونيو 2025

ضبط تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة عن نشاط محتال أنشأ شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بمدينة نصر.
أقام المتهم في دائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة، وبدأ الترويج لإعلانات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المتهم استولى على أموال عدد من المواطنين مقابل وعود مزيفة بتوفير فرص عمل بالخارج، وأوهم الضحايا بعقود سفر غير حقيقية، في إطار خطة احتيال منظمة.
عقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم داخل محل إقامته، وبمواجهته، اعترف بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط صاحب شركة وهمية النصب على المواطنين السفر للخارج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟