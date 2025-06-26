ضبط صاحب شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم السفر للخارج

كتب - علاء عمران:

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة عن نشاط محتال أنشأ شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بمدينة نصر.

أقام المتهم في دائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة، وبدأ الترويج لإعلانات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهم استولى على أموال عدد من المواطنين مقابل وعود مزيفة بتوفير فرص عمل بالخارج، وأوهم الضحايا بعقود سفر غير حقيقية، في إطار خطة احتيال منظمة.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم داخل محل إقامته، وبمواجهته، اعترف بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.