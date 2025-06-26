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"تهشم سيارتين وتفحم ميكروباص".. ارتفاع مصابي حادث تصادم محور 26 يوليو

12:49 م الخميس 26 يونيو 2025
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ارتفع عدد مصابين تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو اتجاه الشيخ زايد إلى وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واشتعلت النيران في سيارة ميكروباص إثر حادث تصادم بين ثلاث سيارات، بينها ميكروباص وسيارة "سوزوكي"، أعلى محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة أحد السائقين ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع حريق وتصاعد أدخنة كثيفة أعلى الكوبري. وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن إحدى السيارات فقدت السيطرة أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارتين الأخريين، وأسفر الحادث عن اشتعال سيارة ملاكي نتيجة تسرب الوقود، وتهشم المركبتين الآخرين بشكل جزئي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمركبات المجاورة، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

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