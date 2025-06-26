مأساة في حلوان.. طفل ينهي حياته بعد مشادة مع جده

كتب- أحمد عادل

داخل غرفة أطفال صغيرة تزين جدرانها ألوان البهجة وملصقات الكرتون، تحوّل مشهد الطفولة إلى مأساة مؤلمة، بعدما عُثر على طفل مشنوقًا داخل منزله بمنطقة حلوان، عقب مشادة كلامية جمعته بجده.

مشادة نشبت بين الطفل وجده، عنفه خلالها الأخير بسبب تصرف غير لائق صدر عنه، صعد الصغير إلى غرفته وجلس وحيدًا، لم يتحمل قلبه توبيخ الجد له وبدافع الحزن قرر إنهاء حياته.

بعد ساعات ذهب الجد لغرفة الصغير للإطمئنان عليه، ليجد جسده يتدلى من حبل في منتصف الغرفة وقد فارق الحياة.

أسرة الضحية أكدوا أن علاقة الجد والطفل يسودها الود والمحبة، وأن الواقعة لا تتعدى سوى التعنيف على تصرف غير لائق، ولم يلاحظوا أي نية انتحارية أو سلوك غريب على الطفل قبل الحادث.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا يفيد بإنهاء طفل لحياته داخل غرفته في دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتم العثور على جثمان الصغير معلقًا داخل غرفته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت إلى أقوال أفراد الأسرة، الذين أكدوا عدم ملاحظتهم لأي نية انتحارية أو سلوك غريب على الطفل قبل الواقعة.

وتُجري النيابة العامة تحقيقاتها في ملابسات الحادث، وبيان ما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية.