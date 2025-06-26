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مها الصغير تتهم أحمد السقا بالتعدي عليها داخل كمبوند في أكتوبر

01:00 ص الخميس 26 يونيو 2025

مها الصغير

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كتب- محمد الصاوي:

حررت الإعلامية مها الصغير وسائقها محضرًا في قسم شرطة أول أكتوبر، مساء الأربعاء، اتهما فيه طليقها الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب، وذلك داخل أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

وأفاد مصدر مُطلع بحضور الإعلامية مها الصغير وسائقها الخاص المدعو "محمود .ر"، إلى قسم شرطة أولى أكتوبر؛ وحررا محضرًا ضد طليقها الفنان أحمد السقا، لقيامه بملاحقتهما في "كمبوند" بأكتوبر عنوان سكن الأولى، والتعدي عليهما بالضرب والسب والقذف دون حدوث إصابات، وتولت النيابة التحقيق.

وأوضحت مها الصغير وسائقها في المحضر أن الواقعة تخللها أيضًا عبارات سب وتهديد، قبل أن يتوجها إلى قسم الشرطة لتحرير البلاغ.

من جانبها بدأت الجهات المعنية التحقيق في مضمون المحضر المحرر ضد الفنان أحمد السقا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

ووفق مصدر قانوني ستستمع جهات التحقيق خلال الساعات المقبلة، إلى أقوال الطرفين والشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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