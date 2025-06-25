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حكم نهائي بإلغاء سحب أرض الزمالك بمرسى مطروح

08:11 م الأربعاء 25 يونيو 2025

نادي الزمالك (7)

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كتب- محمود الشوربجي:

أعلن الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك نجاح الإدارة القانونية بالنادي في الحصول على حكم نهائي الصالح النادي من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 96902 لسنة 69 ق.عليا.

ويقضي الحكم بإلغاء القرار الصادر بسحب وإلغاء التخصيص للأرض المخصصة للنادي بمدينة مرسى مطروح، وتحديدًا قطعة الأرض الخالية المجاورة لمقر المصيف الحالي لأعضاء الجمعية العمومية للنادي.

جدير بالذكر أن قطعة الأرض سبق وتم سحبها من النادي، قبل أن يقضي الحكم الأخير بإعادتها لنادي الزمالك بشكل نهائي.

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الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك المحكمة الإدارية العليا إلغاء سحب أرض الزمالك بمرسى مطروح
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