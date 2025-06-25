المستشار أحمد عبود يهنئ خليفته المستشار أسامة شلبي بتولي رئاسة مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
هنأ المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، المستشار أسامة شلبي، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من ٣ يوليو ٢٠٢٥، متمنيًا له التوفيق والسداد.
وأصدر الرئيس السيسي 3 قرارات جمهورية بتعيين عدد من رؤساء الهيئات القضائية على أن يبدأوا تسلم مناصبهم في الأول من يوليو المقبل وهم:
- المستشار عاصم عبداللطيف السعيد الغايش، رئيسًا لمحكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى.
- المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيسًا لمجلس الدولة.
- المستشار حسين مدكور محمد عبدالفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.
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