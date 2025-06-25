قرار قضائي جديد بشأن 57 متهمًا في قضية "خلية الشروق"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأربعاء، تأجيل محاكمة 57 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الشروق"، لجلسة اليوم الأول من الأسبوع الثاني من دور أكتوبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر محمود شلبي، وسامح شعبان.

كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها، قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمع التبرعات من أعضائها داخل مصر.

إنفاقها على دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم، لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في الحراك المسلح.

وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، بعد الاطلاع على أوراق القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وما أسفرت عنه التحقيقات.