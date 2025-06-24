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السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بالسيدة زينب

09:02 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

حريق عقار بمنطقة السيدة زينب

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كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق شب داخل عقار بمنطقة السيدة زينب، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران داخل عقار بمنطقة السيدة زينب.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة على الحريق وإخماده.

فيما انتقلت قوة أمنية، لموقع الحادث، لإجراء التحريات ومناقشة شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

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السيدة زينب حريق عقار اخماد حريق
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