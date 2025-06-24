"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 38 كيلو مخدرات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط، أسوان، دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن أسيوط:

ضبط 20 قضية في مجال جلب المواد المخدرة، بحوزة 26 متهمًا، من بينهم 12 لهم معلومات جنائية، وشملت المضبوطات أكثر من 8 كجم من مخدر الحشيش، أكثر من 1 كجم من مخدر الشابو، كميات من مخدري الهيروين والأفيون، و4700 قرص مخدر، وضبط 97 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص (17 بندقية آلية – 34 بندقية خرطوش – 46 فرد محلي)، بحوزة 90 متهمًا، 27 منهم لهم معلومات جنائية، وتنفيذ 524 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان:

ضبط قضيتين في مجال جلب المواد المخدرة، بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية، وشملت المضبوطات أكثر من 6 كجم من الحشيش، 30 كجم من البانجو، وعدد من الأقراص المخدرة، وضبط 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص (منها 3 بنادق آلية)، وتنفيذ 819 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط:

ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية، وشملت المضبوطات أكثر من 7 كجم من الحشيش، 8 كجم من البانجو، 11 كجم من مخدر الهيدرو، وكميات من مخدر الهيروين، وضبط قطعتين سلاح ناري بدون ترخيص (2 فرد محلي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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