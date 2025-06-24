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خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 46 ألف مخالفة سرعة في يوم واحد

11:50 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

الإدارة العامة للمرور

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 56717 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1020 مخالفة السير بدون تراخيص، و27 دراجة نارية مخالفة، و46387 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و6 مخالفات موقف عشوائي، و529 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين، وتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

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