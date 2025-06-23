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سيارتا إطفاء للسيطرة على حريق شقة بالهرم

10:05 م الإثنين 23 يونيو 2025

حريق شقة

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة بمنطقة الهرم غرب الجيزة، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بمنطقة كعابيش.

دفع مدير إدارة الدفاع المدني بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور قسم الهرم ومفتش الفرقة.

وتبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعقار رقم 27 بشارع عبد المنعم مدكور والمكون من ٧ طوابق وسط جهود للسيطرة على مصدر النيران.

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حريق حريق شقة كعابيش الهرم الجيزة
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