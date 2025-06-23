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"دخلت فيهم بالسيارة".. قرار قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس النرجس

08:14 م الإثنين 23 يونيو 2025

حادث حي النرجس

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كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة، حبس السيدة المتسببة في وفاة أخرى وإصابة 4 آخرين في إحدى الحدائق بحي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيدة المتهمة بدهس الأسرة والسيارة المتسببة في الحادث، لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بارتكابها حادث دهس أثناء سيرها في أحد شوارع حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس.

وبعد الانتقال والفحص، تبين أن السيدة قد دهست عددًا من السيدات، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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حي النرجس حادث دهس دهس أسرة
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