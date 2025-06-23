كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، عن تفاصيل دهس أسرة كاملة أثناء تنزههم بإحدى الحدائق بحي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، والذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين.

وجاء في التحقيقات الأولية مع السيدة المتهمة، أن السبب وراء الحادث هو اختلال عجلة قيادة السيارة أثناء السير، وأنها لم تقصد دهس الأسرة.

وتابعت السيدة المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها توقفت فور حدوث الواقعة وأبلغت النجدة، وطلبت الإسعاف للضحايا.

وقررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التحفظ على السيدة المتهمة بدهس الأسرة، والسيارة المتسببة في الحادث، لحين انتهاء التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بارتكابها حادث دهس أثناء السير في أحد شوارع حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس.

وبالانتقال والفحص، تبين دهس السيدة لأسرة كاملة، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.