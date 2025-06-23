إعلان

"أبلغت الشرطة وطلبت الاسعاف".. أقوال السيدة المتسببة في دهس أسرة في حي النرجس

07:38 م الإثنين 23 يونيو 2025

حادث حي النرجس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، عن تفاصيل دهس أسرة كاملة أثناء تنزههم بإحدى الحدائق بحي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، والذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين.

وجاء في التحقيقات الأولية مع السيدة المتهمة، أن السبب وراء الحادث هو اختلال عجلة قيادة السيارة أثناء السير، وأنها لم تقصد دهس الأسرة.

وتابعت السيدة المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها توقفت فور حدوث الواقعة وأبلغت النجدة، وطلبت الإسعاف للضحايا.

وقررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التحفظ على السيدة المتهمة بدهس الأسرة، والسيارة المتسببة في الحادث، لحين انتهاء التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بارتكابها حادث دهس أثناء السير في أحد شوارع حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس.

وبالانتقال والفحص، تبين دهس السيدة لأسرة كاملة، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دهس أسرة حي النرجس حادث دهس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بمشاركة الحرس الثوري والجيش.. إيران تقصف قاعدتين أمريكيتين في الشرق الأوسط
عاجل| أول تعليق من قطر بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"