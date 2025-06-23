شاب يطعن تاجر خردة في رأسه بـ"مفتاح" في النهضة

كتبت-فاطمة عادل:

شهدت منطقة النهضة التابعة لقسم شرطة السلام ثان، واقعة مؤسفة انتهت بنقل صاحب محل خردة إلى المستشفى في حالة خطرة، إثر إصابته بضربة نافذة في الرأس بمفتاح حديدي، على يد شاب نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة عنيفة، والسبب قطعة نحاس مسروقة.

تفاصيل الواقعة بدأت حينما تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالي يفيد بحدوث مشاجرة عنيفة أمام أحد محال الخردة بشارع جانبي بمنطقة النهضة، وسقوط شخص غارق في دمائه، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة صاحب محل خردة يدعى "محمد.م"، 52 سنة، بجرح قطعي في الرأس نتيجة ضربة بمفتاح حديدي ضخم.

و بالفحص تبين أن مشادة كلامية نشبت بين "محمد" وشاب يقوم بجمع الخردة من الشارع "أحمد.ك"، 26 سنة، بعدما رفض الأخير دفع ثمن قطعة نحاس كان قد حصل عليها من سرقة المحل، وأصر على أنها بداخل المحل، تطورت الأمور بسرعة، وتبادل الطرفان السباب، قبل أن يخرج الشاب مفتاحًا حديديًا كان بحوزته وضرب به المجني عليه في رأسه.

سقط "محمد" أرضًا وسط ذهول المارة، الذين حاولوا إيقاف النزيف قبل وصول سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى مستشفى السلام، حيث وضع تحت الملاحظة الطبية بقسم الطوارئ بعد إجراء الإسعافات الأولية.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت استدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم، وندب الطب الشرعي لتحديد طبيعة الإصابة وأداتها.