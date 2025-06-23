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انتقام في حضن الجبل.. مجلس الشر ينتهي بجريمة بالبدرشين

06:33 م الإثنين 23 يونيو 2025

جثة ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

تحريات دقيقة لضباط البحث الجنائي بالجيزة قادتهم لفك طلاسم جريمة شاب عثر عليه مقتولا بالمنطقة الجبلية بزاوية دهشور مركز البدرشين.

24 ساعة فقط تكشفت معها الحقيقة خلافات قديمة بين المجني عليه و3 أشخاص خطط معها الطرف الثاني للانتقام.

الجناة استدرجوا الضحية إلى جبل القرية وتناوبوا على ضربه حتى خارت قواه وسقط جثة هامدة قبل ضبطهم بمأموريات متزامنة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا.

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جريمة قتل البدرشين زاوية دهشور خلافات
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