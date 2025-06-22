سيارة ملاكي تتخطى الجزيرة الوسطى بالتجمع وتصيب 4 أشخاص

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص اصطدمت بهم سيارة ملاكي تخطت الدزيرة الوسطى بالتجمع الخامس، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مدرسة مرمر الأمريكية.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تخطى سياره ملاكى للجزيرة الوسطى بشارع بيرم التونسي واصطدامها بعدة أشخاص فى الاتجاه المعاكس.

أسفر عن الحادث سقوط 4 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وتحفظت الشرطة على السائق المتسبب لاتخاذ اللازم.