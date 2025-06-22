إعلان

سيارة ملاكي تتخطى الجزيرة الوسطى بالتجمع وتصيب 4 أشخاص

07:52 م الأحد 22 يونيو 2025

حادث سيارة ملاكي - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص اصطدمت بهم سيارة ملاكي تخطت الدزيرة الوسطى بالتجمع الخامس، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مدرسة مرمر الأمريكية.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تخطى سياره ملاكى للجزيرة الوسطى بشارع بيرم التونسي واصطدامها بعدة أشخاص فى الاتجاه المعاكس.

أسفر عن الحادث سقوط 4 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وتحفظت الشرطة على السائق المتسبب لاتخاذ اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث حادث سيارة مدرسة أمريكية التجمع القاهرة القاهرة الجديدة المرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"