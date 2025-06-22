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أم تنهي حياة أطفالها الثلاثة خنقًا وتسلّم نفسها.. ماذا حدث داخل فيلا الشروق؟

07:33 م الأحد 22 يونيو 2025

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كتب- أحمد عادل:

شهدت منطقة الشروق واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، حيث أقدمت سيدة ثلاثينية على إنهاء حياة أبنائها الثلاثة خنقًا داخل الفيلا، بعد أن ضاقت بها سُبل العيش وعجزت عن مواجهة أعباء الحياة اليومية عقب انفصالها عن زوجها.

بدأت القصة حينما انفصلت السيدة عن زوجها بسبب مشاكل أسرية، وظل الزوج لفترة يدفع مصروفات الأطفال، وبعد أن ازدادت المشاكل قرر الزوج قطع مصاريف الأطفال.

تدهورت الأوضاع المادية للسيدة وأطفالها بشكل حاد بعد انفصالها عن زوجها، لتجد نفسها وحيدة تواجه مسؤوليات ثلاثة أطفال في مراحل دراسية مختلفة، بمدارس خاصة.

مع اقتراب موعد سداد مصروفات المدارس، عجزت الأم عن دفع الرسوم، ولم تجد سبيلًا للوفاء بالتزاماتها وسط مطالبات متكررة.

ونتيجة الضغط النفسي والتوتر، أقدمت على إنهاء حياة أطفالها الثلاثة واحدًا تلو الآخر خنقًا بأيديها، وبعد تنفيذ الجريمة هاتفت المتهمة الشرطة وأبلغت بارتكابها الجريمة.

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أم تنهي حياة أطفالها الثلاثة خنقا سيدة ثلاثينية تنهي حياة أبنائها الثلاثة تنهي حياة أطفالها بسبب مشاكل أسرية
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