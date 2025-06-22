خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 44 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 56.457 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1.556 مخالفة سير بدون تراخيص، و24 مخالفة متعلقة بالدراجات النارية، و44.834 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و12 مخالفة لمواقف عشوائية، و494 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و32 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تكثيف الرقابة المرورية بكافة الطرق والمحاور، تحقيقًا للانضباط، وتيسير حركة السير، والحد من الحوادث.