ضبط سيدتين لتشهيرهما بأخري وادعائهما كذبًا باستغلال نفوذها في 15 مايو

كتـب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تقدمت به إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، تتهم فيه سيدتين بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعائهما كذبًا أنها استغلت نفوذها للتسبب في ضبط نجل إحداهما.

وبالفحص، تبين أن نجل إحدى المتهمتين سبق ضبطه خلال عام 2024 في واقعة سرقة مسكن المجني عليها. وأسفرت التحريات عن قيام السيدتين المشار إليهما بنشر ادعاءات عبر مواقع التواصل، زعمتا خلالها أن صاحبة البلاغ استغلت نفوذها للإيقاع بنجل إحداهما.

وبمواجهتهما، أقرتا بنشر تلك الادعاءات الكاذبة، بقصد الانتقام من الشاكية ومحاولة الضغط عليها للتنازل عن البلاغ المُقدَّم ضد نجل إحداهما، وتبرئته من التهم المنسوبة إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.