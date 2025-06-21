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خلاف على أولوية المرور ينتهي بجريمة قتل في الأميرية

09:35 م السبت 21 يونيو 2025

لقي سائق توك توك مصرعه إثر مشاجرة

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كتب- صابر المحلاوي:
شهدت منطقة الأميرية بالقاهرة واقعة مأساوية، بعدما لقي سائق توك توك مصرعه إثر مشاجرة مع سائق آخر بسبب خلاف على أولوية المرور.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين سائقي توك توك بأحد شوارع منطقة الأميرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، بصحبة سيارة إسعاف.

وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين الطرفين بسبب أولوية المرور في الشارع، تطورت إلى مشاجرة عنيفة، قام خلالها أحد السائقين بالاعتداء على الآخر باستخدام آلة حادة، ما أدى إلى إصابته بطعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

كما تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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