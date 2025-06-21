كتب - رمضان يونس:

عثرت فرق الإنقاذ البري بالقاهرة،بعد نحو 30 ساعة من البحث عن ناجين أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة ظهر أمس الجمعة، على جثمان "ضياء" طليق بلوجر شهيرة بالقاهرة من بين الركام.

وأودعت سيارة الإسعاف "ضياء" في ثلاجة الموتي بأحد المستشفيات لحين استخراج تصريح الدفن من ثم تشيع جثمانه إلى مثواه الأخير عقب توقيع الكشف الطبي عليه من قبل الطبي الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

فيما لا زالت عمليات البحث عن مفقودين آخرين أسفل العقارات مستمر لليوم الثاني على التوالي من قبل فرق الإنقاذ البري بالقاهرة.

من جانبه؛ أكد مصدر من حي حدائق القبة، أنه جارٍ إزالة عقار رقم 24 تمامًا المجاور للعقارات للمنكوبة، كون أحد سكانه قام ببناء طابق مخالف مما تسبب في حدوث تصدعات بالعقار يستدعي لإزالته تماما.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن القوات إخلاء 8 منازل قديمة مجاورين للعقارات المنهارين فضلا عن فصل التيار الكهربي والمياه لحين الانتهاء من رفع الركام والبحث عن السكان.

ولا تزال فرق الإنقاذ البري التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة تواصل عمليات البحث عن ضحايا أسفل أكوام الركام لليوم الثاني على التوالي أملا في إنقاذ اي من السكان.

وعززت قوات الدفاع المدني بالتعاون مع رئاسة حي حدائق القبة بلودر وحفار بالإضافة إلى عدد من سيارات النقل الثقيل "تريلا"، لنقل أكوام الركام التي تصعب عمليات البحث عن ناجيين.