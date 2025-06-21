"كنت فاكراه سند طلع فضيحة".. عبير تقاضي زوجها أمام محكمة الأسرة

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "عبير.م"، 43 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الانفصال عن زوجها، بعد أن اكتشفت خيانته وسرقته مفاتيح سيارة والدها للخروج بها مع امرأة أخرى تربطه بها علاقة غير شرعية.

وقالت عبير في دعواها: "كنت متجوزاه على نية الستر، وكنا عايشين كويس، لحد ما اكتشفت إنه بيخوني وبيتصرف في بيتنا كأنه ملكه. خد مفاتيح عربية أبويا من ورا ضهرنا، وخرج بيها مع عشيقته ورجع الصبح وكأن مفيش حاجة حصلت".

وتابعت الزوجة: "والدي تعب عشان يحافظ على عربيته، وفجأة ألاقي جوزي بيستغل ثقته وبيتصرف فيها بدون إذن. لما واجهته، مردش ينكر، وقال لي بكل برود: أنا راجل البيت، وهو زي والدي!، ساعتها حسيت إن كرامتي اتهانت".

وأضافت: "كنت بشك فيه من زمان، رسايل غريبة على تليفونه، يختفي ساعات طويلة، بس ماكنتش متخيلة إنه يوصل لدرجة الخيانة والسرقة عشان يرضي نزواته".

وأكدت عبير فقدانها لأي رغبة في الاستمرار بالحياة الزوجية، قائلة: "أنا ست محترمة، وهو دخل حياتي وخرّبها. بدل ما يكون سند، بقى عبء وعار علينا".

واختتمت حديثها أمام المحكمة: "أنا مش عاوزة منه حاجة، بس لازم أخرج من الجوازة دي بكرامتي، اللي يخون ويسرق ما ينفعش نكمل معاه لحظة زيادة".

وقد رُفعت الدعوى التي حملت رقم 391 لسنة 2024 أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولا تزال منظورة حتى الآن.