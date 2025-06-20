كتب- صابر المحلاوي:

استند الثلاثيني "عادل م." بظهره على سور أحد المباني المتواجدة بشارع أبو سيف بجوار مغسلة عزوز بمنطقة حدائق القبة، تنهمر دموعه على ضحايا العقارات المنهارة، اليوم الجمعة، قائلًا "رمزي مات جوه محله.. كنت واقف معاه وخرجت في مشوار ساعة ورجعت لقيت الدنيا خربانه.. كنت هموت معاه".

قبل دقائق من الكارثة، كان "عادل" جالسًا في محل "رمزي عطية مصطفى" شاب في الـ33 من عمره، يعمل ترزيًّا، واعتاد أن يبدأ يوم الجمعة بالحديث عن أحوال الدنيا مع صديقه. جلسا معًا يتبادلان الكلام، قبل أن يضطر "عادل" لمغادرة المحل لقضاء مشوار، لم يعلم أنه سيفصل بينهما إلى الأبد.

كان رمزي وحده داخل محله حين تساقط الركام فجأة، وانهار كل شيء في لحظة، واختفى المحل أسفل حطام ثلاثة عقارات، اثنان منهما سقطا بالكامل، والثالث تضرر جزئيًا، لترتفع سحابة تراب فوق الشارع، وتعلو معها الصرخات.

العقاران المنهاران كانا مكوّنين من أربعة طوابق، تحوّلا في لحظات إلى كتل من الحطام ابتلعت كل ما في طريقها، حتى امتد الانهيار ليطال جزءًا من عقار ثالث مجاور.

مع أول صوت للسقوط، هرع السكان إلى الخارج، بعضهم حافي القدمين، والبعض لم يسعفه الوقت، بينما تسلّلت فرق الإنقاذ بين الأنقاض تسابق الزمن، في محيط المشهد، اصطفّت سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد، وعلى الجهة المقابلة انتشرت سيارات الإطفاء، تحسّبًا لأي طارئ جديد في هذا المشهد الذي بدا وكأنه من لقطات الزلازل.

تحوّل شارع أبو سيف إلى ساحة إنقاذ، وخلية عمل لا تهدأ، رجال الحماية المدنية شقّوا طريقهم وسط الأنقاض، وأصوات استغاثة من تحت الركام تقطع سكون المشهد.

"رمزي كان لسه بيشتغل.. اتحاصر جوا مكانه بالساعات، لحد ما طلعوه ومات بعدها بلحظات"، هكذا أكمل عادل روايته وهو يشير ناحية الركام.

مصدر أمني أكد أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص، بينهم "رمزي"، وإصابة 8 آخرين، بينهم 3 من رجال الحماية المدنية تعرّضوا للاختناق أثناء عمليات الإنقاذ.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: رمزي عطية مصطفى، ترزي يبلغ من العمر 33 عامًا، وكريم أحمد عبد الحميد، 34 عامًا، بالإضافة إلى متوفى ثالث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصاباته.

كما أُصيب في الحادث كل من: ليلى أحمد عبد العال، ونجلها يونس كريم أحمد، البالغ من العمر 3 سنوات، ونوني عباس علي إسماعيل، وسيدة محمد السيد، وأحمد محمد الليثي، ومحمد المرشدي، بالإضافة إلى مصابين آخرين جارٍ تحديد هويتهما.

الجثث نُقلت إلى مشرحة مستشفى البكري والزيتون التخصصي، بينما تواصلت جهود الإنقاذ وسط حذر شديد.