كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سيدة بالتعدي على أخرى بالضرب بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليها (ربة منزل مصابة بعدة كدمات- مقيمة بمحافظة بالدقهلية) وبسؤالها قررت بوجود خلافات زوجية بينها وزوجها لقيامها برفع دعوى خلع عليه، وأنها حال سيرها بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية بتاريخ 12 مايو الماضي، تقابلت مع (أحد الأشخاص وسيدتين "من أقارب زوجها") فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليها بالضرب وإحداث إصابتها على النحو المشار إليه.

أمكن ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.