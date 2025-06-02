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بالصور .. 4 مفاجآت صادمة وثقتها معاينة النيابة لقصور ثقافة الأقصر

09:26 م الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    معاينة النيابة لقصر ثقافة الطفل
  • عرض 8 صورة
    معاينة النيابة لقصر ثقافة الطفل
  • عرض 8 صورة
    معاينة النيابة لقصر ثقافة الطفل
  • عرض 8 صورة
    معاينة النيابة لقصر ثقافة الطفل
  • عرض 8 صورة
    معاينة النيابة لقصر ثقافة الطفل
  • عرض 8 صورة
    معاينة النيابة لقصر ثقافة الطفل
  • عرض 8 صورة
    معاينة النيابة لقصر ثقافة الطفل
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كتب ـ محمد الصاوي:

وثقت صور المعاينة التي أجراها فريق النيابة الإدارية لمقار قصر ثقافة الطفل، وقصر ثقافة الأقصر، مفاجآت صادمة بشأن المخالفات التي تم رصدها.

وأوضحت الصور التي تم التقاطها لتوثيق المخالفات بحسب بيان النيابة الإدارية، خلال معاينة "قصر ثقافة الطفل" تراكم مخلفات حفر بكميات كبيرة داخل المكان، ووجود حفرة كبيرة يتجاوز عمقها أربعة أمتار داخل إحدى غرف الدور الأرضي - يشتبه في كونها لأغراض التنقيب عن آثار - ممتدة للخارج تسببت في حدوث هبوط أرضى و حفرة قطرها ما يقارب المتر ونصف المتر بالشارع العام.

أما بشأن معاينة قصر ثقافة الأقصر، وثقت الصوروجود كميات كبيرة من المياه الجوفية متراكمة داخل غرفة الكهرباء والمحولات بما يشكل خطورة داهمة على المبنى والعاملين به.

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