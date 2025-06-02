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نشوب حريق في مخزن ببولاق أبو العلا.. والحماية تحاول السيطرة

09:20 م الإثنين 02 يونيو 2025

حريق ضخم بمخزن - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

في مشهد أثار ذعر الأهالي وأشعل الأجواء في شارع وابور الترجمان ببولاق أبو العلا، تصاعدت الأدخنة وارتفعت ألسنهة النيران.

اندلع حريق هائل داخل مخزن إلكترونيات بالطابق الأرضي، مما استدعى تدخّلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية.

هرعت سيارتا إطفاء إلى موقع الحادث في محاولة لكبح جماح النيران المستعرة قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

ورغم كثافة الأدخنة المتصاعدة، لم تُسجل حتى الآن أية إصابات بين المواطنين أو رجال الإطفاء.

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