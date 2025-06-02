"الولاد في رقبتك".. سيدة تودع زوجها برسالة مبكية قبل انتحارها

كتب - محمد شعبان:

خلافات زوجية متكررة دفعت ربة منزل لاتخاذ قرار الرحيل بالحبة القاتلة، أمسكت هاتفها وسجلت رسالتها الأخيرة ودعت فيها زوجها وأطفالها قبل أن تتناول قرص حفظ الغلال.

مشهد مأساوي دارت تفاصيلها داخل شقة سكنية بالهرم غرب الجيزة، رب أسرة كان في طريقه إلى المنزل، سمع صوت إشعار هاتفه إيذانا بتلقيه رسالة عبر إحدى التطبيقات.

همَّ الرجل لفتحها ليجدها من أم العيال فأسرع لسماعها لتتلق أذناه أصعب "فيوس نوت" في حياته ستظل كلماته عالقة في ذاكرته أبد الدهر، فماذا جاء فيها؟.

الزوجة سئمت حياتها مع بعلها، خلصت إلى حياتهما سويا باتت مستحيلة "خلي بالك من الولاد.. في رقبتك" ليسرع الرجل إلى المنزل ألما في إتقاذ ما يكن إنقاذه لكن بعد فوات الأوان، لقيت الزوجة مصرعها متاثرة بإصابتها بحالة تسمم صاحبها هبوطا حادا في الدورة الدموية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.