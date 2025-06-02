سائق "توك توك" يتحرش بسيدة في القطامية.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، من بلاغ تقدمت به إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم، تتضرر فيه من قائد مركبة "توك توك"؛ وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهما حول قيمة الأجرة، قام على إثرها بالاستيلاء منها على مبلغ مالي والتحرش بها.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وهو (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.