ضبط صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج في القليوبية

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، أفادت بقيام أحد الأشخاص (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية) بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج، والكائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط مالكها وبحوزته (جوازات سفر – صور ضوئية لتأشيرات لإحدى الدول – هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه).

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.