كتب- علاء عمران:

شهد طريق الواحات، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، صباح اليوم الاثنين، حادث تصادم مروع بين سيارة نقل مواد بترولية وأخرى للنقل الثقيل، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل امتد إلى السيارتين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي هرعت إلى موقع البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها لمناطق أخرى.

أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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