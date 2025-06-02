مصرع وإصابة 15 شخصا في حريق هائل بالمكسيك- صور



وكالات

لقي 12 شخصا مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرون، جراء حريق اندلع في منشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في غواناخواتو بالمكسيك.

قالت السلطات في بيان، إن الحريق اندلع في وقت مبكر من يوم الأحد في بلدة سان خوسيه إيتوربي.

وقالت الحكومة البلدية إنها لا تزال تحقق في سبب الحريق المميت، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت الحكومة في بيانها: "نعرب عن تضامننا مع عائلات أولئك الذين لاقوا حتفهم في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه التغلب على الإدمان"، مضيفة أنها ستساعد في دفع تكاليف الجنازات للقتلى.

وذكرت وسائل الإعلام المكسيكية، أن ضحايا الحريق كانوا محتجزين داخل مركز إعادة التأهيل.