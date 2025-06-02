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غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى في القاهرة

12:30 ص الإثنين 02 يونيو 2025

محور حسب الله الكفراوى

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القاهرة - مصراوي:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق مطلع محور حسب الله الكفراوي من محور الأوتوستراد لتنفيذ الأعمال الخاصة بخط مياه.

الإدارة أعلنت عن بدء الغلق فى الاتجاه القادم من محور الأوتوستراد أمام التوحيد والنور اعتبارا من الساعة 12 صباح اليوم الاثنين الموافق 2/6/2025.

وتعين إدارة المرور الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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محور حسب الله الكفراوى مرور مرور القاهرة أعمال إنشائية خط مياه الأوتوستراد
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