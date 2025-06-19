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حريق داخل صالة جيم بمدينة نصر

05:36 م الخميس 19 يونيو 2025

حريق- أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" مدينة نصر مساء الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من برج أمام "إنبي".

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران بصالة جيم بالطابق الأرضي لعقار مكون من 10 أدوار بشارع جمال الدين دويدار، وتمام الإخماد وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.

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حريق صالة جيم إنبي مدينة نصر الحماية المدنية النجدة
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