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نجيب ساويرس يقاضي محمد الباز بسبب منشور "بلاغ المدعي العسكري"

02:09 م الخميس 19 يونيو 2025

نجيب ساويرس

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كتب- صابر المحلاوي:

تقدم رجل الأعمال نجيب ساويرس بجنحة مباشرة ضد الكاتب الصحفي محمد الباز، يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير، في منشور "بلاغ المدعي العسكري".

وتفيد تفاصيل الدعوى، المقيدة برقم 3 لسنة 2025 عرائض جنحة الدقي (ومقيدة أيضًا برقم 2 لسنة 2025 عرائض صحافة)، بأن الأزمة بدأت بنشر مقال أو منشور على صفحة الباز الشخصية بتاريخ 15 مايو 2025، تضمن عبارات اعتبرها المدعي بالحق المدني (ساويرس) سبًا وقذفًا في حقه.

ورأت الدعوى أن المنشور تضمن عبارات تحمل معانٍ سلبية تهدف إلى تشويه سمعة المدعي، والتقليل من وطنيته، وتصويره بصورة غير لائقة أمام الرأي العام والشعب المصري.

وطالب المدعي بتوقيع أقصى عقوبة على محمد الباز، بالإضافة إلى تعويض مؤقت، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

كان محمد الباز، نشر مادة بعنوان: بلاغ إلى المدعي العام العسكري ضد نجيب ساويرس، اتهم فيه الباز، ساويرس، بالإساءة للجيش المصري.

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نجيب ساويرس محمد الباز منشور بلاغ المدعي العسكري
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