قبل الحصول على التأشيرة.. خطوات استخراج شهادة تحركات أونلاين

كتب- محمود الشوربجي:

تواصل وزارة الداخلية تقديم خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، للتسهيل على المواطنين في استخراج الأوراق الرسمية التي تلزمهم وعلى رأسها استخراج شهادت التحركات.

ويحتاج عدد كبير من المواطنين إلى شهادة التحركات بناءً على طلب بعض الجهات مثل السفارات الأوروبية أثناء استخراج التأشيرة. حيث تتضمن الشهادة معلومات عن تحركات الشخص خلال سفره من وإلى مصر خلال فترة زمنية محددة.

وتصدر الشهادة إلى مقدم الطلب أو من ينوب عنه، بحسب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

خطوات استخراج شهادة التحركات أونلاين:

1- تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط (https://emoves.moi.gov.eg/).

2- ملء طلب شهادة التحركات وإرفاق الأوراق (صورة جواز سفر - صورة بطاقة الرقم القومي - خطاب موجه من الجهة الطالبة).

3 - دفع رسوم الخدمة.

4 - تحديد موقع استلام الخدمة من مقر الإدارة العامة للجوازات أو في المنزل.

وتصل شهادة التحركات إلى المنزل خلال 3 أيام في حالة "الطلب المستعجل".