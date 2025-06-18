حكم نهائي من النقض ضد بقال أنهى حياة طفلة بحلوان

كتب- أحمد عادل:

أسدلت محكمة النقض الستار على قضية مقتل الطفلة "جنى" في منطقة حلوان، حيث أيدت حكم محكمة الجنايات بإعدام المتهم شنقًا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت في وقت سابق بإعدام بقال، لاتهامه بقتل الطفلة "جنى" بعد فشله في الاعتداء عليها جنسيًا.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفلة إلى داخل المحل ملكه، وحاول الاعتداء عليها جنسيًا، إلا أن المجني عليها قاومته وأصابته بأظافرها بخدوش في الرقبة.

وأضافت التحقيقات، عندما فشل المتهم في اغتصاب الضحية، أقدم على طعنها عدة طعنات، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة خشية الفضيحة.

واستطردت التحقيقات، أن المتهم أغلق المحل على جثة المجني عليها، وفي اليوم التالي وضعها في جوال وألقاها في مكان مخصص لتجميع القمامة.