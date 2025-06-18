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"مخدرات وسلاح".. الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

01:01 م الأربعاء 18 يونيو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب – علاء عمران:

أسفرت الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية عن جهود مكثفة لمواجهة الجريمة وتعزيز الأمن العام، حيث تم ضبط 364 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 189 قطعة سلاح ناري بحوزة 168متهما، وتنفيذ 85251 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة فقط.

كما أثمرت جهود الحملات عن ضبط 10 تشكيلات عصابية، ضمت 31 متهما إرتكبوا 26 حادث متنوع، وتحرير 21038 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 64 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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الحملة الأمنية وزارة الداخلية المواد المخدرة
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