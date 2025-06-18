إنقاذ طفل احتجز داخل مصعد بمساكن دهشور

كتب - محمد شعبان:

داخل كمبوند "بداية 1" بمنطقة مساكن دهشور، تحولت دقائق قليلة إلى كابوس مرعب، بعد أن عَلِق طفل صغير داخل مصعد مغلق، دون أن يملك سوى البكاء والاستغاثة.

الحظ لم يكن وحده من أنقذه، بل سرعة استجابة قوات الحماية المدنية التي اندفعت إلى المكان فور البلاغ، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج الطفل وسط حالة من التوتر والترقب سادت بين السكان.

الطفل نُقل مصابا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وسط دعوات الجميع بأن تمر المحنة بسلام. التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الواقعة، وهل المصعد آمن للاستخدام أم أن هناك إهمالاً وراء المشهد المفزع؟