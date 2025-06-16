مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

القاهرة - مصراوي:

قُتل عنصران إجراميان في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة جنوب البلاغ فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات التستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أن عنصرين جنائيين شديدى الخطورة سبق اتهامهما فى جنايتى "مخدرات، سلاح" يحاولان جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

بتقنين الإجراءات تم تتبعهما واستهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزى بإحدى الدروب الصحراوية جنوب البلاد، وأسفر التعامل عن مصرعهما، وبحوزتهما طنين من المواد المخدرة "حشيش، هيدرو" وبندقيتين آليتين.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 141 مليون جنيه.