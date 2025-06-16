"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 24 كيلو مخدرات في دمياط وأسوان

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (دمياط - أسوان)، بتنفيذ حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لضبط جالبي ومُتجري المواد المخدرة، والأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقد أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

محافظة أسوان:

ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة بحوزة 4 متهمين (بينهم اثنان لهم معلومات جنائية) المضبوطات: أكثر من 6 كجم من الحشيش، و2 كجم من البانجو، وكمية من الهيروين، كما ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخص (بندقية آلية – 3 فرد محلي)، وتنفيذ 820 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

محافظة دمياط:

ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة بحوزة 4 متهمين (جميعهم لهم معلومات جنائية)، والمضبوطات: 7 كجم من الحشيش، و9 كجم من البانجو، و10 كجم من مخدر الهيدرو، وكمية من الهيروين، وضبط قطعتين سلاح ناري غير مرخص (فردين محليي الصنع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.

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