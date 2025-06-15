من الطابق العاشر إلى الموت… جثة سوداني تُفجّر لغزًا في كعبيش

كتب - محمد شعبان:

في لحظة، دوى صوت الارتطام كالرعد، وتجمع الناس على مشهد لا يُحتمل. في قلب منطقة كعبيش بالطوابق فيصل، استيقظ السكان على مشهد لا يُنسى.

جثة رجل سوداني الجنسية سقط من الدور العاشر، الموت كان أسرع من أي محاولة إنقاذ، جسده ارتطم بالأرض، وصمته كان أبلغ من ألف صرخة.

برج البركة تحول إلى مسرح تحقيق، وشارع الجزيرة إلى علامة استفهام فيما طوق رجال الأمن المكان، والنيابة بدأت أولى خطوات البحث في لغز قد يكون حادثًا أو جريمة مكتملة الأركان.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ؛ للوقوف على ملابساته وتحرر المحضر اللازم مع إيداع الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.