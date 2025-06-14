الجنح تسدل الستار في قضية انفجار خط الغاز.. اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، الحكم على المتهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات.

وتنظر المحكمة محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، أسند إليهما تنفيذ أعمال تطوير الطريق، بتهمة التسبب بالإهمال في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 سيارة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وحدوث الانفجار.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث جاء نتيجة مباشرة للإهمال، ونفت وجود أي تسرب غاز سابق.





