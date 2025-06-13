"زهقت منه".. حكاية عاطل أشعل النيران في شقة والده بالطالبية

كتب- صابر المحلاوي:

لم تكن خلافاتهما الأولى، لكنها كانت الأشد، داخل منزل العائلة بمنطقة الطالبية، اشتعل نقاش حاد بين أب سبعيني وابنه الأربعيني، سرعان ما تحوّل إلى انفجار من الغضب، فلم يجد الابن وسيلة للرد سوى النار، فأشعلها في الشقة التي نشأ فيها، غير مبالٍ بما قد تخلّفه ألسنة اللهب من خسائر.

دقائق قليلة كانت كافية لتحوّل المنزل إلى رماد، بينما وقف الأب مذهولًا أمام الدمار الذي صنعته يد ابنه، قبل أن تصل قوات الحماية المدنية وتسيطر على الحريق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة الطالبية، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث الطالبية، بصحبة سيارات الإطفاء والإسعاف.

بالفحص، تبيّن أن الحريق اندلع عمدًا بعد أن أضرم ابن صاحب الشقة، البالغ من العمر 40 عامًا، النيران في شقة والده، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات، بينما تم القبض على المتهم، الذي أقر بجريمته، وأرجعها إلى "خلافات متكررة مع الأب.. زهقت منه".

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.





