تأييد السجن المؤبد لمتهم بتصنيع المواد المخدرة بمنزله بالمقطم

كتب- رمضان يونس:

أيدت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكم أول درجة بمعاقبة المتهم "ا. م. ا" بالسجن المؤبد وتغريمه نصف مليون جنيه لاتهامه بتصنيع مواد مخدرة والاتجار بها في المقطم.

كشف أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أنه بدائرة قسم المقطم صنع بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "F MDMB Butinaca إحدى مشتقات "MDMB ten pinaca Indazole carboxamide في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "الآيس والحشيش وبنزوهيكسول و كلونازيبام" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحاز بغير ترخيص ذخائر 7 طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية على النحو المبين بالتحقيقات ، وحاز سلاحاً أبيضاً كثر دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشف تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي دلت على أن المتهم يتاجر في المواد المخدرة خاصة مخدري الحشيش و الايس، فتم استصدار إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، ونفاذا للاذن انتقلت قوة إلى المسكن المأذون به و بالدلوف اليه ضبط المتهم المذكور وبتفتيش شخصه عثر داخل بنطالة على كيس بلاستيكي يحوي مادة Indazole carboxamide المخدرة وبتفتيش المسكن عثر بداخله على كيس يحوي أجزاء نباتية خضراء وزنت ٢٥٩٥ جرام و علبة وزنت ٦٦٢ جرام - و سبعة أكياس وزنت ۲۸۹ جرام و خمسة عشر كيس يحوي كل منهم مسحوق وزن ۲۲۸ جرام - و برطمان يحوي مسحوق وزن ٥٥ جرام و جميعها لأحد مشتقات مادة Indazole carboxamide المخدرة.

وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالي من حصيلة تجارته.







