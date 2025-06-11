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تعالى البيت اديك فلوس.. ماذا قال المتهمان باغتصاب طفل في الجيزة بالتحقيقات؟

06:23 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الأعدام شنقاً تعبيرية

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كتب- أحمد عادل:

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة شخصين على خلفية اتهامهما بخطف طفل واغتصابه، بالإعدام شنقًا عن أقوال المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة.

وجاء في حيثيات المحكمة أن المتهم الأول أقر أمام جهات التحقيق بتفاصيل ارتكابه للجريمة، وقال إنه تقابل مع الطفل المجني عليه وطلب منه نقود أبلغه أنه ليس لديه نقود الآن واستدرجه إلى المنزل لإعطائه نقود، وذهب معه الطفل إلى المنزل ودخلا مسكن المتهم الثاني ولدى دخولهما جلس في الصالة.

وتابع أن صديقه المتهم الثاني أخذ الطفل ودخلا الغرفة وأغلق بابها، وسمع صوت صراخ الطفل فكمم المتهم الثاني فمه ثم خرج الطفل من الغرفة عاريًا من أسفل ويوجد أثار دماء على جسده، فقام المتهم الثاني بمسح الدماء بشاله.

وأضاف المتهم الأول أن المتهم الثاني أعطي الطفل 180 جنيه وطلب منه عدم إبلاغ أحد بما حدث، مقابل إعطاء نقود كل يوم.

وثبت من التقرير الطبي الصادر من مستشفى ٦ أكتوبر بالدقي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي المجني عليه تبين إصابته بجرح سطحي حول فتحة الشرج، ووجود ثلاثة جروح كل منها مغطى بطبقة مصلية واصل لجدار فتحة الشرج محاطة بكدمات بلون بنفسجي حول عموم فتحة الشرج، مصحوبة بألم شديد أثناء الكشف وان هذه الإصابات جائزة الحدوث وفق التصوير المنوه عنه بمذكرة النيابة العامة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، حضورياً وبإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بمعاقبة كل من "صدام ح."، و"محمد ح." بالإعدام شنقاً، على خلفية اتهامهما بخطف طفل واغتصابه.

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