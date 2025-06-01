قرار جديد بشأن طعن عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي

كتب- عاطف مراد:

حددت المحكمة المختصة، جلسة 19 أكتوبر، لنظر الطعن المقدم من دفاع الفنانة عفاف شعيب، على براءة المخرج محمد سامي، في اتهامه بسب وقذف الفنانة والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وقضت محكمة مستأنف أكتوبر، قبول الاستئناف المقدم من المخرج محمد سامي، على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وكان شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلًا عن المخرج محمد سامي، ودفع بعدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، كما قدم مذكرة وحافظة مستندات، وطالب ببراءة موكله مما نُسب إليه.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر، لاتهامه بالسب والقذف.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بتغريم محمد سامي مبلغ 5 آلاف جنيه بعد ثبوت توجيهه ألفاظًا علنية تمس شرف واعتبار الفنانة عفاف شعيب، بناءً على بلاغ رسمي تقدمت به الأخيرة أمام النيابة العامة.