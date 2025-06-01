حبس 4 متهمين بمعاكسة فتيات وحيازة أسلحة بيضاء بالزيتون

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة بالزيتون حبس 4 متهمين بمعاكسة الفتيات، وتعديهم على آخرين بسلاح أبيض حال اعتراضهما على ذلك السلوك بالزيتون، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بمعاكسة الفتيات، وتعديهم على آخرين بسلاح أبيض حال اعتراضهما على ذلك السلوك أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.