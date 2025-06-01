إعلان

حبس 4 متهمين بمعاكسة فتيات وحيازة أسلحة بيضاء بالزيتون

08:02 م الأحد 01 يونيو 2025

حبس 4 متهمين بمعاكسة فتيات وحيازة أسلحة بيضاء بالز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة بالزيتون حبس 4 متهمين بمعاكسة الفتيات، وتعديهم على آخرين بسلاح أبيض حال اعتراضهما على ذلك السلوك بالزيتون، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بمعاكسة الفتيات، وتعديهم على آخرين بسلاح أبيض حال اعتراضهما على ذلك السلوك أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس 4 متهمين بمعاكسة الفتيات قسم شرطة الزيتون سلاح أبيض النيابة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية